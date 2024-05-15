Партизаны раскрыли данные о численности гарнизона ВСУ в Херсоне «Херсонское сопротивление»: гарнизон ВСУ в Херсоне составляет две тысячи военных

Фото: МО Украины

Гарнизон украинских войск в Херсоне составляет около двух тысяч человек, основные силы они сосредоточили в пригороде, сообщил командир отряда партизан «Херсонское сопротивление», передает ТАСС. Он добавил, что украинские военные в последнее время мало передвигаются по городу, причем, как правило, только по ночам.

В Херсоне в последнее время военных стало относительно немного, фактически они базируются в пригородах. Сам гарнизон в Херсоне — это максимум 2 тысячи человек, и они очень раскиданы по разным местам дислокации, — сказал он.

Ранее командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» заявил, что Вооруженные силы Украины расстреливают мирных жителей Херсона, которые пытаются покинуть город и перебраться на левый берег Днепра, находящийся под контролем российских войск. По его словам, существуют тайные перевозчики, которые за деньги могут переправить людей на другой берег реки, и их украинские военные не трогают.

Командир также вспомнил об успешных случаях самостоятельной эвакуации жителей Херсона. По его словам, однажды молодой человек переплыл Днепр ночью на надувной лодке. Однако, как отметил командир, сейчас так делать очень опасно.