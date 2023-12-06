«Парта героя» появилась в подмосковной школе В школе Электростали открыли «парту героя» в честь погибшего на СВО выпускника

В подмосковной Электростали в школе №22 открыли «парту героя» в честь погибшего в ходе спецоперации на Украине выпускника Семена Макшанова, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». За этой партой будут сидеть только отличники и активисты.

На церемонии открытия «парты героя» за нее посадили одетого в военную форму молодого человека и девушку из патриотического движения «Юнармия». В мероприятии наряду с педагогами присутствовали ветераны, казаки, чиновники, сотрудник полиции и священнослужитель.