Паромы продолжат работать в проливе после восстановления Крымского моста Замглавы Росморречфлота Анисимов: паромы в Крыму будут работать после восстановления моста

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

После восстановления Крымского моста Керченская паромная переправа между полуостровом и материком продолжит свою работу. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов. Таким образом он прокомментировал заявление председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова о необходимости параллельной работы паромной переправы и моста.

По мнению Константинова, дублирование функций позволит повысить запас прочности транспортной системы полуострова.

Да, будет [паромная переправа действовать после восстановления Крымского моста]. Она и до этого [инцидента на мосту] действовала в определенных объемах, перевозя специальные виды грузов, — заверил Анисимов.

При этом он признал, что в настоящее время существуют определенные трудности с тем, чтобы оперативно найти необходимое количество паромов, требуется время для их мобилизации для работы на линии.

Но мы надеемся, что ремонт [Крымского моста] будет проведен быстро и не потребуется большого количества паромов, — резюмировал замглавы Росморречфлота.

Взрыв на Крымском мосту произошел в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне объекта взорвался грузовик, после чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, жертвами взрыва стали пять человек.

Работы по ремонту Крымского моста должны быть завершены к 1 июля 2023 года, его восстановлением займется компания «Нижнеангарсктрансстрой». Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

При этом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что движение грузового транспорта предполагается запустить по мосту к вечеру 15 октября.