Паромная переправа в Крыму возобновила работу

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Утром 16 октября паромная переправа в Керчи возобновила свою работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу. Ранее она была остановлена из-за неблагоприятных погодных условий в регионе.

По нашим данным, переправа работает, — рассказал собеседник агентства.

После теракта на Крымском мосту Керченская паромная переправа используется для перемещения грузовых автомобилей между Крымом и Краснодарским краем. Движение легковых автомобилей организовано по уцелевшей части моста.

Переправа начала работу с 8 октября, работает бесплатно. Грузовые автомобили перемещают с одного берега на другой четыре парома, а также несколько катеров. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявил, что после проведенных работ грузовое движение по мосту может быть запущено уже вечером 15 октября.

Позднее чиновник сообщил, что спустя неделю после взрыва на Крымском мосту левая часть транспортного объекта восстановлена. Хуснуллин уточнил, что во время ремонтных работ были укреплены строения левой полосы автодороги и проведены их испытания.