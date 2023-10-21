Паром с 50 пассажирами сняли с мели на реке Лене и доставили в Якутск

Фото: t.me/vstproc

Паром с полусотней человек, который сел на мель на реке Лене, доставили в Якутск, сообщает Telegram-канал IZ.RU. О том, что плавсредство, которым управляли три члена экипажа, застряло в районе поселка Нижний Бестях, стало известно днем 21 октября.

Помимо пассажиров паром перевозил автомобили. Инцидентом заинтересовалась Восточно-Сибирская транспортная прокуратура и организовала проверку. В ведомстве уточнили, что никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в октябре туристический катер попал под артобстрел у берегов Тайваня. Судно зашло в зону, где проводились артиллерийские стрельбы. На борту прогулочного судна были 34 человека. Стрельбы велись из 120-миллиметровых минометов. В результате снаряд ударил в нос судна, в связи с чем оно получило незначительные повреждения. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Экипаж сообщил о случившемся береговой охране, после чего катер покинул зону проведения стрельб. Уточняется, что инцидент произошел на побережье уезда Илань. Судно с гражданскими на борту находилось в закрытой для навигации зоне около 40 минут и оставалось незамеченным. При этом военные предупреждали о предстоящих стрельбах.