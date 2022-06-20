Паром «Принцесса Анастасия» не соединит Петербург и Калининград

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Паром «Принцесса Анастасия» не сможет соединить Петербург и Калининград, так как размеры судна не подошли для этой задачи, сообщают «Невские Новости». По словам представителя правительства Калининградской области, запускать подобное судно между городами будет невыгодно и дешевле выйдет авиаперелёт.

«Принцесса Анастасия» для нас, к сожалению, слишком большая. Судно подобного формата, лайнер, загрузить так, чтобы это было экономически выгодно, невозможно. Там ценник на билет будет такой, что проще на самолете лететь. Либо она будет в убыток ходить. Мы рассматриваем другие паромы, там дело не в размере, а в типе судна, — объяснил он.

То есть это будет не круизное судно, а некий советский шаттл, уточнил он.

До этого гендиректор Moby St. Peter Line Сергей Котенев сообщал, что Петербург и Калининград соединят паромом «Принцесса Анастасия» лишь при условии господдержки. Пока что власти с ним не связывались, но, по словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, начнут переговоры в ближайшее время. Котенев добавил, что сейчас компания может перевозить грузы и пассажиров в Балтийск, а если терминал достроят в Пионерском, то получится сосредоточиться на круизах.