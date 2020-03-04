https://static.news.ru/photo/c699a748-5dfc-11ea-b6ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законодательное собрание Петербурга поддержало во втором чтении поправки в городской закон о митингах.

Одна из поправок вводит ответственность для организаторов публичных мероприятий, которые решили не проводить митинги, но не сообщили об этом в уполномоченные органы власти.

Также поправки отменяют запрет на проведение митингов рядом с органами государственной власти. Без согласования можно будет проводить публичные мероприятия на четырёх площадях.

Как сообщают «Невские новости», в законе также прописан запрет на проведение митингов в тех местах, где существует угроза обрушения зданий или сооружений.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Петербурга согласовали пикет памяти Бориса Немцова. По данным МВД, в акции участвовали около тысячи человек.