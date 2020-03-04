Законодательное собрание Петербурга поддержало во втором чтении поправки в городской закон о митингах.
Одна из поправок вводит ответственность для организаторов публичных мероприятий, которые решили не проводить митинги, но не сообщили об этом в уполномоченные органы власти.
Также поправки отменяют запрет на проведение митингов рядом с органами государственной власти. Без согласования можно будет проводить публичные мероприятия на четырёх площадях.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что власти Петербурга согласовали пикет памяти Бориса Немцова. По данным МВД, в акции участвовали около тысячи человек.
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