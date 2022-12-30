Парламент ЛНР единогласно принял новую конституцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики приняли новую конституцию, сообщает РИА Новости. Также ожидается, что до конца дня состоится принятие новой конституции Донецкой Народной Республики.

За принятие конституции проголосовали все 43 присутствующих депутата Народного совета ЛНР.

В начале декабря о том, что принять конституцию планируется до конца текущего года, говорил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка. По его словам, проект был практически готов и проходил финальные стадии согласования.

В сентябре 2022 года прошли референдумы о присоединении к России ЛНР и ДНР, а также в Херсонской и Запорожской области. В ЛНР присоединение к РФ поддержали 97% жителей, в ДНР — 94%, в Запорожской области — 84%, в Херсонской — 83%. Накануне референдума о готовности участвовать в референдуме заявили 91% жителей ЛНР, 89% жителей ДНР. В Херсонской области такое желание выразили 72%, в Запорожской — 82%.