Паркур на перемене довел пятиклассника до реанимации Mash: школьник из Петербурга попал в реанимацию после катания на перилах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьник из петербургского поселка Песочный попал в реанимацию из-за шалости на перемене, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, 11-летний мальчик получил многочисленные травмы, прокатившись на перилах во время перемены.

Как сообщил канал, во время спуска вниз ребенок потерял равновесие и упал на лестницу. В больнице пятикласснику диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа и многочисленные ушибы.

Канал уточнил, что пострадавший мальчик является одним из шести детей в семье. Его отец работает священнослужителем, а мать — домохозяйка. В настоящее время школьник находится под пристальным наблюдением врачей.

Ранее в Санкт-Петербурге учитель физкультуры ударил младшеклассника по лицу на перемене. Преподаватель выбил школьнику два зуба. Родители пострадавшего написали заявление в полицию.

До этого в Краснодаре ученица пятого класса пронесла в школу нож. Девочка размахивала холодным оружием в коридорах учреждения и повторяла одни и те же слова, а потом спряталась в туалете.