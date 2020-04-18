Парикмахерские возобновят работу в Татарстане

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Власти Татарстана разрешили парикмахерским с 20 апреля возобновить работу. Они должны соблюдать ряд правил в условиях режима самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Перед началом работы руководство парикмахерских должно измерять температуру сотрудникам. До работы запрещено допускать людей с признаками ОРВИ. Также нужно не менее трёх раз в день дезинфицировать инвентарь, оргтехнику и места общего пользования. По окончании рабочего дня необходимо проводить влажную уборку помещений.

При работе парикмахеры должны использовать средства индивидуальной защиты, кожные антисептики, а также иметь возможность обрабатывать ими руки посетителей.

Приём клиентов будет осуществляться только по предварительной записи, интервал между клиентами должен составлять не менее 10 минут. Посетители обязаны находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра.

В регионе с 30 марта действует режим самоизоляции. Жителям разрешено выходить на улицу только выбросить мусор, в ближайшую аптеку или магазин и для прогулки с собакой. Для неотложных дел необходимо получать пропуск. К числу ранее разрешённых 10 целей добавится дополнительная — «посещение парикмахерской».

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