Подозреваемый в убийстве семьи в Казани попал в реанимацию

https://static.news.ru/photo/689d5930-51c3-11eb-b564-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве семьи в Казани находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

Ранее сообщалось, что 7 января 22-летний мужчина, предположительно, зарезал свою 18-летнюю подругу, её 59-летнюю мать и 62-летнего отца, а затем попытался совершить самоубийство. Отмечается, что друг 18-летней девушки, убитой в Казани вместе с её пожилыми родителями, в настоящее время находится в реанимации.

Мужчина поступил в городскую клиническую больницу № 7 города Казани в крайне тяжёлом состоянии. Был экстренно прооперирован, в данный момент находится в реанимации, ― сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в Казани 38-летний местный житель пришёл домой к бывшей жене и избил её. Этого ему показалось мало, и он вытащил женщину на балкон, где задушил её.

Жестокое убийство он совершил, узнав о планах бывшей супруги выйти замуж во второй раз. При этом известно, что после развода пара не общалась и не поддерживала никаких отношений.

Полицейским удалось задержать преступника, свою вину он признал. Однако следственные действия продолжаются.