Паре из Магнитогорска понадобилась помощь спасателей после ролевых игр Пара из Магнитогорска не смогла освободиться от наручников и вызвала спасателей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Паре из Магнитогорска в Челябинской области понадобилась помощь спасателей, чтобы освободиться от наручников, сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы. Как отмечается, молодые люди приковали друг друга, однако самостоятельно освободиться не смогли. Поэтому приняли решение обратиться за помощью к специалистам.

После нецелевого использования настоящих штатных наручников пара не могла ключом расстегнуть замки и оказалась прочно скованной друг с другом, — говорится в сообщении.

Чтобы освободиться, «узники» перепилили ножовкой по металлу цепь, однако снять с рук «браслеты» не получилось. Это сделали уже спасатели с помощью спецсредств.

Ранее супружеской паре в Москве понадобилась помощь экстренных служб, после того как они неудачно уединились в одном из караоке-баров в центре российской столицы. Мужчина приковал благоверную наручниками и только после этого вспомнил, что ключи забыл дома.

До этого в Сеть попало видео, как в подмосковных Химках мужчина и женщина занялись сексом в парке на глазах у прохожих. Влюбленные дали волю чувствам в зоне отдыха, расположенной на набережной у воды. Мнение интернет-пользователей разделилось: одни советовали заниматься сексом дома, другие стали оскорблять пару, третьи начали ее оправдывать.