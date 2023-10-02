Парашютист чуть не парализовал работу аэропорта в Чебоксарах Mash: парашютист захотел прыгнуть перед взлетающим самолетом в Чебоксарах

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Парашютист захотел прыгнуть перед взлетающим самолетом и чуть не парализовал работу аэропорта в Чебоксарах, сообщает Telegram-канал Mash. Взлет самолета отложили на несколько минут, в настоящее время полиция ведет поиски мужчины.

Канал отмечает, что борт № 808 Чебоксары — Москва-Шереметьево готовился ко взлету в 09:40. Внезапно перед самолетом приземлился парашютист. Он собрал экипировку и скрылся за территорией аэропорта.

Ранее стало известно, что неизвестные злоумышленники попытались ослепить при помощи лазеров пилотов пассажирского рейса авиакомпании «Победа», летящего из Владикавказа в Москву. В момент лазерной атаки самолет находился на высоте 1800 м. Никто не пострадал.

Лазерная атака была совершена со стороны города Карабулак в Ингушетии. Отмечается, что луч был направлен в сторону пилотов после того, как самолет отдалился на 14 км от аэропорта и поднялся на высоту 1800 м. Ингушская полиция занялась проверкой произошедшего.

До этого сообщалось, что пилотов самолета, выполнявшего рейс из Сочи в Москву, ослепили лазером при подлете к аэропорту Шереметьево в ночь на 12 мая. Луч попал в глаза капитану самолета и его помощнику, когда самолет снизился до 4,8 км над землей. Командир воздушного судна сразу доложил о произошедшем и заявил, что сможет посадить самолет. Пилоты пришли в себя, в результате самолет благополучно и мягко приземлился. На борту находилось более 100 человек.