Парализованной во время родов россиянке выплатят 3 млн рублей Kub Mash: жительницу Краснодара парализовало после анестезии во время родов

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В Краснодаре роддом обязали выплатить молодой маме три миллиона рублей, ее парализовало после эпидуральной анестезии во время родов, пишет Telegram-канал Kub Mash. Изначально пострадавшая требовала 10 млн рублей за причиненный ущерб.

По данным канала, события разворачивались в 2021-м году: девушка отмечает, что решилась на анестезию под давлением медиков. Затем, по ее словам, в месте укола образовалась гематома, в дальнейшем она сдавила спинной мозг. В итоге россиянка перестала чувствовать ноги. Утверждается, что после, буквально заново научившись ходить, она обратилась в суд и выиграла его. Однако сами врачи не понесли какой-либо ответственности за произошедшее — сейчас юристы готовят заявление на анестезиолога. Последний свою вину отрицает.

Ранее пожилой итальянец впал в кому, а затем умер из-за ошибки врачей, которые ввели ему 80 доз инсулина вместо восьми. Отмечалось, что 70-летний мужчина проходил лечение от рака и в его медицинской анкете оказались неверные данные.

До этого британец, приехавший с семьей на отпуск в Турцию, сходил в тренажерный зал и оказался парализован. Во время тренировки мужчина упал, но на тот момент чувствовал себя хорошо. После сна он ощутил, что часть тела парализована. По предварительным данным, причиной стало кровоизлияние в мозг