Парад в честь 75-й годовщины Победы отменили в Симферополе

https://static.news.ru/photo/06c84454-afb6-11ea-aae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение в Симферополе запланированного на 24 июня парада по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне отменяется. Торжественное мероприятие состоится только в Керчи. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан <...> мной принято важное решение о том, что 24 июня парад Победы состоится только в городе-герое Керчи, — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Аксёнов пояснил, что решение согласовано с федеральными органами власти. Он также подчеркнул, что самой главной задачей является предотвратить распространение коронавируса и не допустить выхода ситуации из-под контроля.

Глава республики добавил, что прямая трансляция парада Победы в Керчи будет вестись на различных информационных площадках, в том числе и на его страницах в соцсетях. Поэтому все желающие смогут стать частью этого события. Аксёнов также заверил, что в 2021 году парад обязательно состоится в Симферополе.

Ранее NEWS.ru писал, что от проведения парада Победы в связи с эпидемиологической ситуацией отказались почти полтора десятка российских городов: Белгород, Вологда, Курск, Нижний Тагил, Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Псков, Пятигорск, Орёл, Саранск, Челябинск, Якутск и Ярославль. В Кремле отнеслись к этому с пониманием, отметив, что местным властям виднее.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 545,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. За время пандемии выздоровели 294,3 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 7,2 тысячи жителей страны. Лидирует по количеству заболевших Москва. В столице 208,6 тысячи инфицированных, 126,1 тысячи выздоровели, 3,3 тысячи умерли.