Пара живодеров из Калининграда избила собаку на глазах у детей

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В Калининграде женщина вместе с сожителем на глазах у подростков жестоко избили собаку, которая жила в подъезде и никогда не проявляла агрессии, пишет Telegram-канал Readovka. Избитое и закутанное в мешок животное подростки-очевидцы отнесли в ветеринарную клинику.

По информации канала, дети пытались защитить Бусю, но избивавшие ее мужчина с женщиной пригрозили им лопатой. Живодеры бросили животное в мешок и ушли. Тогда подростки забрали измученную собаку и принесли в ветклинику. У нее диагностировали травму головного мозга с последующим отеком. Сейчас Буся находится у волонтеров, она начала пить воду и понемногу есть.

Она и еще пара больших — местные любимцы. Их кормят, стерилизовали. Они никому не мешали! Мотивов этого чудовищного поступка не знаю. В любом случае я за наказание живодеров по максимуму! — заявила одна из местных жительниц.

Ранее в Красноярске живодеры изнасиловали собаку жесткими предметами, после чего бросили ее умирать. Как рассказала NEWS.ru волонтер организации «Бездомный пес» Ирина, животное в момент обнаружения истекало кровью. Врачи не смогли спасти его, после пятой остановки сердца собака скончалась.