Пара россиян убила трех человек, в том числе своего подельника Пара из Волгоградской области убила трех человек, в том числе своего подельника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пара из Волгоградской области убила троих человек, в том числе и своего подельника, который стал свидетелем одного из преступлений, сообщает Telegram-канал SHOT. По версии следствия, свою последнюю жертву они позвали в лес на рыбалку, после чего расправились с ним.

SHOT пишет, что 4 августа в городе Котельникове супруги и их друзья распивали алкогольные напитки. Встреча закончилась ссорой, в ходе которой компания до смерти избила одного из мужчин, после чего выбросила тело в яму и засыпали ее землей.

Через два дня супруги решили, что необходимо избавиться от свидетелей. Для того, чтобы сделать это, они выпили и позвали друга на рыбалку на берегу реки Аксай-Курмоярский в пяти километрах от Котельникова. Там супруги избили мужчину и сбросили его тело в воду.

Задержать преступников удалось через четыре дня — 10 августа. Злоумышленники во всем сознались и рассказали следователям, что осенью таким же образом расправились с еще одним знакомым и бросили его тело в колодец около дома.

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