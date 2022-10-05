Пара мигрантов напала на полицейского в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье пара мигрантов напала на полицейского после суда о депортации из России, рассказал «Царьграду» источник в правоохранительных органах. По его словам, инцидент произошел после слушания дела по жалобе мигрантки одной из стран Запада на решение о выдворении за пределы России, ход которого сопровождался скандалом, а супруг женщины был удален из зала Красногорского суда за свое поведение.

После окончания судебного заседания женщина и ее муж дождались полицейского, который работал в отделе по контролю за мигрантами, и напали на него. При этом она сорвала с пострадавшего форменный галстук, а ее супруг попытался ударить силовика и обругал его нецензурной бранью.

По итогам инцидента полиция начала проверку по факту нападения на сотрудника правоохранительных органов.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова ранее заявила, что в подмосковном Орехово-Зуево недалеко от местного кладбища полицейские задержали 29-летнего мужчину с телом женщины в багажнике авто. Мужчина планировал снимать порно с участием трупа за денежное вознаграждение, предложенное ему пользователями даркнета. За одно видео, по данным Telegram-канала «112», предлагалось 10 тысяч рублей. По словам подозреваемого, до задержания он успел надругаться над телом женщины.