Пара из Приморья убила четверых взрослых и двоих детей на почве ревности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Пара из приморского города Артем спустя 18 лет с момента совершения преступления осуждена за убийство шестерых человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Среди жертв — двое детей, которым на момент смерти было десять и 12 лет.

В 2005 году пара проводила время в гостях у друзей. За распитием алкогольных напитков женщину обуяла ревность к подруге, в результате чего она избила соперницу железным прутом и дважды ударила ножом. Мужчина, чтобы скрыть преступление возлюбленной, убил всех, кто в этот момент находился в доме, в том числе несовершеннолетних, которые спали. После того, как все возможные свидетели оказались мертвы, сожители обнаружили, что получившая два ножевых ранения женщина выжила, поэтому они добили и ее.

Суд решил не принимать во внимание давность преступления. Мужчине назначили 21 год исправительной колонии строго режима, женщине — 19 лет исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее житель Кемеровской области довел до смерти своего шестимесячного сына. Мальчик поступил в больницу с множественными травмами по всему телу, которые, по заключению врачей, могли быть получены только в результате избиения. Малыша экстренно отправили в областную детскую клиническую больницу в отделение реанимации, но спасти его не удалось. Мужчину могут привлечь по статье об убийстве малолетнего, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.