Сенатор от Крыма отреагировал на глумление над флагом ДНР в Конгрессе США Сенатор от Крыма Цеков: американцы как на папуасов смотрели на топтавших флаг ДНР украинцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинцы считают, что только они имеют право быть свободными, а если кто-то другой к этому стремиться, то можно обстреливать и бомбить мирные города, так отреагировал сенатор от Крыма Сергей Цеков на видеокадры, на которых украинская делегация топчет флаг ДНР в конгрессе США. Такие действия сопровождались одобрительных хохотом. Он пояснил, что американцы в этом не участвовали, а только наблюдали со стороны и не пытались остановить украинцев, поскольку сами являются такими же. По мнению спикера, американцы смотрели на украинскую делегацию, как на папуасов.

Украинцы думают, что только они имеют право быть свободными и независимыми, а если кто-то другой к этому стремится, то его нужно обстреливать, бомбить мирные города, — сказал собеседник.

Он пояснил, что американцы допускают подобное поведение, поскольку имеют точно такое же отношение к другим национальностям и народам. В пример спикер привел убийства коренного населения индейцев.

Это характеризует и американцев, их отношение к, скажем, другим национальностям, народам, другим взглядам. Точно также американцы относились к индейцам, издевались над ними, — подчеркнул Цеков.

Собеседник отметил, что конгрессмены смотрели на топчущих флаг ДНР украинцев как на папуасов, при этом, по мнению Цекова, американцы им же и являются.

Они и к ним, как к папуасам, относятся, что вот, посмотрите, что за народ Украины, как он себя ведет. И сами американцы такие, тут все понятно, — подытожил он.

Ранее бозреватель издания Asia Times Леонард Гудман заявил, что американские производители оружия лоббировали развязывание конфликта Украины и России. По его словам, они являются влиятельными группами, определяющими внешнюю политику Вашингтона.