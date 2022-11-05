«Паника была серьезная»: посетитель кафе в Костроме рассказал о пожаре Посетитель кафе в Костроме рассказал о панике после начала пожара

Фото: club_poligon44/vk/com

Один из посетителей кафе «Полигон» в Костроме рассказал Telegram-каналу SHOT о первых минутах после начала пожара. По его словам, среди присутствующих началась сильная паника. На выходе возникла давка, поэтому быстро выбраться из заведения было невозможно.

Все потемнело, свет потух, дымовая завеса... Все толкались, паника была очень серьезная, — сказал он.

Мужчина добавил, что помещение было заполнено едким дымом, от вдыхания которого становилось не по себе.

Выходом было нереально воспользоваться, вообще не понимал, где он находится. Вслепую просто шёл в ту сторону, — пояснил посетитель.

Кафе «Полигон» в Костроме загорелось в ночь на 5 ноября. Площадь пожара составила 3,5 тысячи кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. По последним данным, погибли 15 человек и еще четверо пострадали. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Глава регионального управления ведомства Денис Левченко взял ход расследования под личный контроль.

В прокуратуре возможной причиной пожара назвали использование одним из посетителей пиротехники. По данным СМИ, пожару предшествовала массовая драка между посетителями, в ходе которой один из них мог выстрелить сигнальной ракетницей внутри помещения. Официальных подтверждений этой версии в настоящий момент нет.