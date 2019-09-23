https://static.news.ru/photo/afe20c08-de17-11e9-ae1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosgvard.ru

Монумент защитникам Родины открыли в Чеченской республике. Он установлен на территории военной базы в посёлке Ханкала в пригороде Грозного.

На гранитной плите изображена войсковая колонна на фоне горного ущелья, а также выгравирована надпись «Храните память о защитниках России, они отдали за неё самое дорогое — жизнь». Конструкция установлена на бетонном постаменте, облицованном плитами из чёрного мрамора.

Торжественная церемония открытия была приурочена к 20-летию создания Объединенной группировки войск по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе, передаёт РИА Новости . Участие в мероприятии приняли директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также действующие и отставные военные и представители Русской православной церкви.

Ранее News.ru писал, что в Тверской области круглосуточно ведутся работы над памятником участникам Великой Отечественной войны. Открытие мемориального комплекса намечено на 2020 год.