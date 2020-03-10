https://static.news.ru/photo/d52bb12e-62da-11ea-9998-fa163e074e61_660.jpg Фото: kavbweur/twitter.com

Арт-объект «Наш рубль не заржавеет», установленный возле Музея занимательных наук в Ульяновске, покрылся ржавыми подтёками. Памятный знак появился в 2016 году.

Директор музея Елена Ситникова заявила в комментарии радио «Говорит Москва», что монумент вскоре демонтируют, очистят и перевезут на новое место. Руководство учреждения установило арт-объект к 700-летию рубля в 2016 году.

Памятный знак изготовили из нержавеющей стали по образцу монеты 1997 года.

Как писал NEWS.ru, 9-10 марта обвалился курс российской валюты. Падение произошло вслед за обрушением цен на нефть, вызванным срывом переговоров ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Ключевые участники процесса — Россия и Саудовская Аравия.