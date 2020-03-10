Арт-объект «Наш рубль не заржавеет», установленный возле Музея занимательных наук в Ульяновске, покрылся ржавыми подтёками. Памятный знак появился в 2016 году.
Директор музея Елена Ситникова
Памятный знак изготовили из нержавеющей стали по образцу монеты 1997 года.
Как писал NEWS.ru, 9-10 марта обвалился курс российской валюты. Падение произошло вслед за обрушением цен на нефть, вызванным срывом переговоров ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Ключевые участники процесса — Россия и Саудовская Аравия.
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