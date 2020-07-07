Памятник Ленину с шипами от птиц обсмеяли жители Магадана

https://static.news.ru/photo/6a8b9dea-c0fc-11ea-a698-fa163e074e61_660.jpg Фото: magadangorodzolotoy/instagram.com

Памятник Владимиру Ленину модернизировали в Магадане, прикрепив на его голову и плечи тонкие шипы для отпугивания птиц. Горожане в соцсетях тут же начали состязаться в остроумии, сравнивая монумент с персонажами из фильмов ужасов. Секретарь Союза коммунистической молодёжи Денис Зоммер считает, что городские власти приняли неверное решение о защите монумента таким «кустарным» способом.

Памятник должен сохранять свою целостность. Если любые иные элементы её нарушают, то это нарушение эстетического, исторического облика города. Власти Магадана подошли к вопросу защиты памятника от птиц достаточно кустарным образом, — заявил «360» Зоммер.

Он также отметил, что в действиях с памятником не видит никакой политической составляющей. Коммунальщики, по его словам, просто «не очень качественно исполнили то, что на них возложила городская администрация». Зоммер выразил надежду, что проблемы с птицами в Магадане удастся решить иным образом.

Ранее издание «Подъем» написало , что горожане сравнили Ленина с шипами с персонажем фильма «Восставший из ада». Мэр Магадана Юрий Гришан тут же распорядился снять отпугиватели, посчитав их «кощунством». Памятник обрёл прежний вид, однако в соцсетях горожане продолжают насмехаться над фото вождя с шипами на голове.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Дмитрий Киселёв заявил о чрезмерном количестве памятников коммунистическому вождю Владимиру Ленину, предложив сохранить только «монументальные произведения». Ведущий посетовал, что Ленин — «фигура раздора и сомнений», но его мавзолей охраняет ФСО, за мумией следит профильный институт, а памятники охраняются государством. По мнению ведущего, несправедливо, что в стране около 100 тысячи ленинских монументов, а число памятников Александру Пушкину или Петру Великому исчисляется лишь десятками.