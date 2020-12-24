Памятник нововоронежской Алёнке вернётся к изготовителю

https://static.news.ru/photo/66a742ca-45f8-11eb-9397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Бормотов/РИА Новости

Памятник Алёнке, демонтированный спустя три дня после установки в Нововоронеже, вернут изготовителю, который выставит его на аукцион. Об этом рассказала замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.

Сегодня состоялась встреча подрядчика и председателя совета ветеранов, на которой заключено дополнительное соглашение о расторжении договора на изготовление и установку Алёнки. Получается, что городской совет ветеранов возвращает Алёнку подрядчику, — цитирует Тулинову РИА Новости.

Она добавила, что подрядчик также вернёт средства на счёт совета ветеранов и организует аукцион по продаже скандального монумента. Стоимость Алёнки составила один миллион рублей.

Власти города приняли решение о демонтаже памятника Алёнке 21 декабря. Монумент был установлен за три дня до этого в честь предположительной основательницы поселения, на месте которого впоследствии образовался город Нововоронеж. Внешний вид скульптуры широко обсуждался и вызвал недоумение среди местных жителей и интернет-пользователей.

Как сообщал NEWS.ru, власти Воронежа начали опрос жителей города о переносе памятника Алёнке на территории областного центра. Сообщение об этом появилось на официальной странице администрации Воронежа в соцсети «ВКонтакте».