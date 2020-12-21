Памятник Алёнке под Воронежем напугал жителей своим мрачным видом

https://static.news.ru/photo/b3461294-42da-11eb-be93-fa163e074e61_660.jpg Фото: mikeryaz/instagram.com

Установленный в Нововоронеже памятник Алёнке вызвал у жителей волну критики. Из-за мрачности монумент уже назвали «памятником русской смерти».

Арт-объект был установлен к 250-летию села Новая Алёновка, на месте которого сейчас стоит город. По преданию, здесь 250 лет назад Алёнка искала землю для переселения и выбрала место на берегу ручья, где и было основано село. Однако вскоре героиня погибла от рук разбойника, а село назвали в её честь Алёновкой.

Жители потребовали от администрации доработать памятник или вовсе снести монумент, передаёт ТАСС.

Однако некоторые предположили, что в город приедут туристы на Новый год, чтобы «посмотреть на произведение искусства».

Как писал ранее NEWS.ru, в Омске установили очередной неофициальный памятник недостроенному метро. В переходе у библиотеки им. Пушкина активисты установили мемориальную доску с фигурой болта, пересекающей эмблему омской подземки. «Спасибо, что закопали в землю 13 миллиардов рублей», — написано на «монументе».

Другой новый памятник установили в столице Туркмении Ашхабаде. Там появился золотой монумент собаке породы алабай (среднеазиатская овчарка). В церемонии открытия монумента принял участие президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Золотой памятник установлен на постаменте, окружённом видеоэкраном.