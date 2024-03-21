Памфилова рассказала, сколько членов избиркомов умерли за время кампании Памфилова: за время президентской кампании умерли два члена избиркомов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

За время президентской кампании из жизни ушли два члена избиркомов, сообщила ТАСС глава ЦИК России Элла Памфилова. Она также рассказала о причинах их смерти.

Памфилова уточнила, что один член избиркома умер в Севастополе своей смертью, другой погиб при теракте в Бердянске. Как сообщила Lenta.ru, утром 6 марта у дома на улице Герцена взорвалась бомба под автомобилем члена участковой комиссии с правом решающего голоса. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Ранее глава Центризбиркома сообщила, что в ходе выборов в России от работы были отстранены девять членов участковых избирательных комиссий. По ее словам, всего на участках работали 900 тысяч членов комиссий.

Как уточнила глава ЦИК, среди отстраненных числятся три члена избиркомов от КПРФ, инциденты с ними произошли в Удмуртии, а также в Московской и Оренбургской областях. В Адыгее от работы отстранили представителей от ЛДПР и партии «Новые люди», в Санкт-Петербурге — трех человек от партии «Яблоко» и одного — от «Справедливой России». Среди наблюдателей с участков удалили только двух человек. Инциденты произошли в Краснодарском крае и Амурской области.