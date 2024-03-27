Палатку с двумя мужчинами без сознания обнаружили на Ладожском озере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На льду Ладожского озера обнаружили палатку, в которой находились двое мужчин без сознания, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на пресс-службу Аварийно-спасательной службы Ленобласти. Пострадавших доставили на берег, где их передали сотрудникам скорой помощи.

Как уточняет издание, информация о происшествии на льду поступила в дежурную смену поисково-спасательного отряда Новой Ладоги утром 27 марта. Инцидент произошел в районе деревни Кириково. Палатка была установлена на льду озера в 500 м от берега.

Водолазы МЧС России ранее обнаружили и извлекли тело мужчины, находившегося в салоне автомобиля, который провалился под лед в Хабаровском крае. По информации МЧС, погибший был одним из трех людей в машине, он не успел вовремя покинуть салон авто и ушел вместе с ним под воду.

До этого МЧС России по Приморскому краю сообщило об эвакуации около 50 рыбаков с отколовшейся льдины. По данным ведомства, в Амурском заливе в районе поселка Тавричанка оторвалась льдина и мужчины, которые удили на ней, оказались отрезаны от суши. Местные жители также приняли участие в спасательной операции.

В конце февраля в Санкт-Петербурге сотрудники МЧС спасли 35 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине в акватории Финского залива. Для этого были задействованы два судна на воздушной подушке. Никто не пострадал.