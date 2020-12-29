Пакеты с костями нашли на помойке в Петербурге

Человек без определённого места жительства обнаружил на одном из мест утилизации твёрдых бытовых отходов в Санкт-Петербурге несколько пакетов с костями.
Инцидент произошёл у дома 45 на Курляндской улице,
Кости направили в морг, где проведут необходимую экспертизу. В настоящий момент силовики выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в Петербурге произошёл ряд резонансных убийств. Историк, доцент СПбГУ Олег Соколов в ноябре 2019 года застрелил и расчленил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко.
А летом 2020 года сотрудниками полиции Санкт-Петербурга были обнаружены останки украинского и российского рэпера Энди Картрайта. По словам его жены Марины Кохал, она обнаружила супруга мёртвым, вернувшись домой, и решила расчленить и спрятать его тело, чтобы затем сообщить о его пропаже, писал NEWS.ru.