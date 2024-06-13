Пахнущего алкоголем пассажира не пустили в самолет в Оренбургской области В Орске не пустили в самолет мужчину, от которого пахло алкоголем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Орске Оренбургской области не пустили на борт самолета мужчину, от которого пахло алкоголем, пишет ЕАН со ссылкой на Управление на транспорте МВД по УрФО. Уточняется, что 58-летнему мужчине транспортная полиция выписала штраф.

По данным издания, пассажир никак не хулиганил, однако его все равно не пустили на борт самолета, который летел из Орска в Москву. Стюардессы объяснили отказ тем, что от мужчины исходил запах алкоголя. После этого полицейские доставили его в дежурную часть.

Оказалось, что мужчина выпивал на празднике по случаю юбилея сестры, после чего направился в аэропорт. По результатам медицинского освидетельствования стало известно, что в выдыхаемом воздухе было 0,60 мг/л алкоголя. На пассажира составили протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее люк аварийного выхода самолета открылся во время рейса Сургут — Москва 8 июня, рассказал пассажир, которого задержали по прилете. Мужчина заверил, что перед полетом выпил два литра пива и уснул. Задержанным оказался 25-летний парень, который возвращался с вахты. В самолете он занял свое место, но пересел к аварийному люку. Пассажир утверждает, что, когда проснулся, увидел внизу защитную крышку ручки от люка. Затем к нему подошла стюардесса и попросила занять свое место.