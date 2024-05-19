Появилось видео с соревнований «Тюмень сильная», где умер сотрудник МЧС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появились кадры с соревнований «Тюмень сильная», где после подъема снаряда скончался сотрудник МЧС. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала остановка сердца, медики, находившиеся рядом, не смогли его спасти.

На видео видно, что мужчина несколько раз поднял большой спортивный снаряд, спустя несколько секунд после выполнения упражнения он упал. На мероприятии находилась бригада медиков скорой помощи, однако, несмотря на все усилия, реанимировать спортсмена не удалось. Позднее смерть сотрудника МЧС подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. Там добавили, что дежурившие на месте врачи до последнего боролись за его жизнь, проводя сердечно-легочную реанимацию.

Ранее стало известно, что участник соревнований был в хорошей форме и никогда не жаловался на проблемы со здоровьем. Организаторы мероприятия выразили соболезнования семье погибшего.

До этого на ралли в Ленобласти один из гоночных автомобилей вылетел с трассы и угодил в толпу зрителей. По словам свидетельницы инцидента, один человек, которого задело по касательной, от столкновения с автомобилем подлетел в воздух. Другого протащило под машиной и откинуло на пять метров дальше.