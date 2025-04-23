Падение сбитого над Татарстаном дрона сняли на видео

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Очевидцы зафиксировали падение предположительно сбитого беспилотного летательного аппарата в Татарстане. В Сети появилось видео, на котором виден охваченный огнем объект, падающий на фоне ясного неба.

На кадрах также заметен дым в районе здания пирамидальной формы — предположительно, именно там произошел перехват дрона. Об атаке беспилотников на территорию Татарстана стало известно 23 апреля.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили минимум четыре беспилотника ВСУ в Елабуге. Дроны заметили недалеко от завода ОЭЗ «Алабуга». В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Над Тульской областью ранее также были уничтожены беспилотники ВСУ. Губернатор региона Дмитрий Миляев не уточнил, сколько именно дронов и какого типа сбили в небе. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Несколько дней назад беспилотник ВСУ впервые атаковал Кабардино-Балкарию. По данным СМИ, его сбили силы ПВО, после чего БПЛА упал в поле. Местный житель обнаружил дрон и вызвал сотрудников правоохранительных органов, после чего беспилотник уничтожили взрывотехники. Минобороны эти сведения не комментировало.