Падение крыши веранды детсада на девочку в Гусь-Хрустальном попало на видео СКР: возбуждено дело о халатности из-за обрушения крыши на девочку в детсаду Гусь-Хрустального

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело по статье о халатности возбуждено после падения крыши уличной веранды на шестилетнюю воспитанницу детского сада «Кристаллик» в Гусь-Хрустальном, сообщает управление СКР по Владимирской области. Древесная конструкция обрушилась под тяжестью снега. Инцидент попал на камеру внешнего видеонаблюдения.

По версии следствия, 7 марта 2023 года во время прогулки на шестилетнюю девочку на территории МБДОУ «Детский сад № 12» «Кристаллик» в городе Гусь-Хрустальном под тяжестью снега обрушилась веранда. В результате произошедшего девочке были причинены телесные повреждения, — говорится в сообщении ведомства.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и выяснят, почему администрация не убирала снег с крыши.

Ранее в городе Фурманове Ивановской области местный житель скончался после того, как на него под тяжестью снега обвалился козырек продовольственного магазина. Местное управление СКР завело уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.