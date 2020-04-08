Пациенты в трёх регионах России вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/54df8dc8-796f-11ea-a0e9-fa163e074e61_660.jpg Севастополь Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Семь пациентов в России вылечились от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19): два человека в Севастополе, два в Челябинской области и три в Брянской области.

Региональные власти призвали граждан соблюдать режим самоизоляции, передаёт РИА Новости. В Крыму подобные меры будут действовать до 30 апреля, в Севастополе — до 12 апреля. На улицах работают патрули полиции и Росгвардии. В Челябинской области ограничения могут снять 19 апреля.

По данным на 8 апреля 2020 года, COVID-19 заразились в мире свыше 1,4 млн человек. Умерли около 82 тысяч, выздоровели почти 302 тысячи. В России зафиксировали 7517 случаев инфицирования, скончался 61 пациент, поправились 505 граждан.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что за последние сутки ещё 48 человек вылечились от коронавируса. По её словам, все пациенты, которые должны оставаться под наблюдением, перед выпиской получили необходимые рекомендации, писал NEWS.ru.