Пациенты столичного психдиспансера госпитализированы с признаками ОРВИ

Медики выявили у 25 пациентов одного из психоневрологических диспансеров Москвы признаки ОРВИ.
В настоящий момент 19 человек госпитализированы, остальных тоже отправят в больницу, но после осмотра врачей,
NEWS.ru писал, что в Петербурге в психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова был найден мёртвый пациент с характерными следами на шее. Предполагается, что мужчина мог совершить самоубийство. В настоящий момент тело находится на экспертизе.
Ранее в Иркутске возбудили уголовное дело против шести работников психиатрической больницы. Из неё сбежали шесть пациентов. Они напали на медсестру, угрожали ей и санитару физической расправой. Примечательно, что охрана учреждения даже не поняла, что у неё из-под носа сбежали пациенты.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен