Пациенты столичного психдиспансера госпитализированы с признаками ОРВИ

https://static.news.ru/photo/1a3e6da8-7f30-11ea-bc1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики выявили у 25 пациентов одного из психоневрологических диспансеров Москвы признаки ОРВИ.

В настоящий момент 19 человек госпитализированы, остальных тоже отправят в больницу, но после осмотра врачей, сообщает РЕН ТВ.

NEWS.ru писал, что в Петербурге в психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова был найден мёртвый пациент с характерными следами на шее. Предполагается, что мужчина мог совершить самоубийство. В настоящий момент тело находится на экспертизе.

Ранее в Иркутске возбудили уголовное дело против шести работников психиатрической больницы. Из неё сбежали шесть пациентов. Они напали на медсестру, угрожали ей и санитару физической расправой. Примечательно, что охрана учреждения даже не поняла, что у неё из-под носа сбежали пациенты.