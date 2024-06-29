Пациенты детской больницы Тулы показали личинок на котлетах из столовой Детям в инфекционной больнице в Туле подали еду с личинками мух

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Пациенты Тульской областной детской инфекционной больницы пожаловались на личинки мух в еде, которую подают в столовой, пишет Telegram-канал «Тула Жесть». На опубликованных кадрах можно заметить, что на котлете лежит нечто похожее на маленькие опарыши.

Пациентов призвали быть бдительнее в столовой медучреждения. Другие жители Тулы, проходившие лечение в детской инфекционной больнице, в комментариях рассказали, что еда там «отвратительна». Некоторые предположили, что она приготовлена с нарушениями санитарных норм.

В лагере «Уральские зори» в челябинском Магнитогорске в медпункт попали больше 40 детей. Все воспитанники пожаловались на боль в животе, тошноту и высокую температуру. Позже мать одной из пострадавших девочек рассказала, что руководство учреждения не хочет брать ответственность за отравление десятков воспитанников.

Ранее прокуратура Тверской области сообщила, что более 15 детей, отдыхающих в детском санатории «Прометей», обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Правоохранители начали проверку инцидента, в ходе которой будет установлено, как организовано питание в учреждении.