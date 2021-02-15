Пациентов московских поликлиник перед приёмом будет опрашивать чат-бот

https://static.news.ru/photo/a75f70d6-7027-11eb-9ad1-96000091f725_660.jpg Фото: Д. Гришкин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В поликлиниках Москвы появится чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет опрашивать пациента перед приёмом и загружать данные в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Это позволит врачам сократить время, которое они тратят на сбор анамнеза.

Врач будет тратить меньше времени на сбор жалоб и анамнеза, внесение соответствующих данных в систему и сможет уделять больше внимания осмотру пациента, назначению дополнительных исследований и лечению, — цитирует «Москва 24» заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

После того как пациент запишется на приём, он получит СМС со ссылкой на форму опроса для предварительного сбора информации и истории болезни. Жалобы можно указать в свободной форме, а затем ответить на задаваемые чат-ботом вопросы. Во время приёма врач сможет скорректировать предварительно собранные данные, если пациент даст уточнения.

С 2013 года жители столицы воспользовались возможностью удалённой записи к врачам почти 300 млн раз. Запись доступна в мобильных приложениях «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», на порталах mos.ru и «ЕМИАС.ИНФО», а также по телефону +7 (495) 539-30-00.

Как писал NEWS.ru, жители столицы, сдавшие ПЦР-тесты на коронавирус, получат результаты в СМС. Анастасия Ракова пояснила, что нововведение призвано максимально оперативно информировать москвичей о результатах тестирования. По её словам, сообщения будут присылаться как при положительном результате, так и при отрицательном. В случае если исследование не даст определённого ответа о наличии или отсутствии заболевания, человека также известят об этом и попросят пройти тестирование повторно. Ракова уточнила, что действие сервиса не распространяется на сдачу тестов в частных лабораториях.