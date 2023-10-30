Подхвативший опасную инфекцию ребенок чуть не заразил пациентов больницы Пациентов детской больницы в Петербурге отправили на карантин из-за кори

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи обнаружили корь у пациента Детской городской больницы № 2 Марии Магдалины, расположенной на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». По информации издания, заражение выявили у ребенка, который пришел в приемное отделение. Детей, находящихся рядом с инфицированным и не привитых от кори, отправили на карантин домой.

Руководство больницы предприняло меры предосторожности, чтобы опасная инфекция не распространилась по лечебным отделениям больницы. Как уточнил главный врач стационара Автандил Микава, в период пребывания зараженного ребенка в приемном отделении могли заразиться и другие дети.

В больнице риск попадания пациента с корью есть всегда, как и с любой другой детской инфекцией. Надо радоваться тому, что мы это вовремя обнаружили. Очаг локализован — приемное отделение дезинфицировали в течение трех часов. Больница снова открыла прием. Пациенты продолжают лечение в отделениях, — сообщил доктор.

Ранее в рязанской школе произошла вспышка опасной инфекции. Почти 100 учеников и сотрудников заразились норовирусом. Уроки в учебном заведении пока не проводятся. В здании идут дезинфекционные мероприятия. Ситуацию контролирует управление Роспотребнадзора по Рязанской области.