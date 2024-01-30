Пациентки пожаловались на домогательства со стороны психиатра из Петербурга «Осторожно, новости»: петербурженки пожаловались на угрозы со стороны психиатра

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что пациентки психиатра из Санкт-Петербурга пожаловались на домогательства, манипуляции и угрозы со стороны доктора. Одна из пострадавших рассказала каналу, что врач ставил ей различные диагнозы, после чего они вступили в отношения, во время которых специалист начал избивать девушку.

На протяжении общения внушал всевозможные диагнозы: шизофрения, ригидное мышление, призывал лечь в дурдом, покончить с собой. <...> Это ужасно повлияло на мою жизнь. Я три месяца уже лежу дома и не знаю, как жить дальше, — рассказала девушка.

Потерпевшая отметила, что после рукоприкладства со стороны доктора ей были диагностированы множественные ушибы по всему телу, ушиб носа и перелом копчика. Как пишет канал, когда девушка хотела обратиться в полицию или СМИ, доктор угрожал ей, он также заставлял ее писать «расписки» о том, что «насилия не было», и вымогал деньги. По информации канала, это продолжалось три года, недавно пациентке диагностировали ПТСР и тревожно-депрессивное расстройство.

Как передает канал, еще две девушки рассказали, что психиатр проводил с ними терапию в неформальной обстановке, затем приглашал на свидания. Одна из девушек поделилась, что врач определял у нее депрессию «на глаз» и уверял, что она больна шизофренией и биполярным расстройством и ей «надо в психушку». В беседе с каналом специалист отверг обвинения.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга женщина обвинила педиатра в развратных действиях в отношении ее 16-летней дочери. По словам женщины, инцидент произошел 13 ноября в кабинете. Тогда сотрудники правоохранительных органов начали поиски мужчины.