Пациентка заразилась гепатитом В после операции у косметолога-самоучки В Дагестане косметолог без образования заразила пациентку гепатитом В

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash Gor сообщил о закрытии косметологического кабинета в Махачкале Республики Дагестан после инцидента с пациенткой, которая заразилась гепатитом В. По его данным, женщине провели пластическую операцию без предварительного обследования.

Канал уточняет, что помещение арендовала косметолог-самоучка, не имеющая соответствующего медицинского образования. Далее, согласно информации Telegram-канала, она приняла пациентку и сделала ей подтяжку лица и броулифтинг (удаление морщин и складок в области бровей). Утверждается, что пациентку не только не обследовали перед этим, но и не наблюдали за ее состоянием после хирургического вмешательства. Также канал сообщил, что косметолог работала с нестерильными инструментами, повторно пользовалась одноразовыми инструментами и при работе применяла препараты с истекшим сроком годности.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что врачи одной из клиник в Подмосковье спасли 31-летнюю местную жительницу, состояние которой резко ухудшилось из-за инфекции, занесенной в ходе операции по увеличению ягодиц. По его данным, несколько дней промедления могли бы привести к заражению крови и другим серьезным осложнениям.