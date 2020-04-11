Первая пациентка умерла от коронавируса в Тюменской области

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Правительство Рязанской области установило дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса в двух сёлах региона. Запрещён въезд и выезд транспорта из Заокского и Коростово.

Круглосуточный контроль осуществляют сотрудники полиции. Об этом сообщается в постановлении местного правительства. Отмечается, что в сёлах появились посты дезинфекции для транспорта, работают медики. Селянам разрешено выходить в магазин один раз...