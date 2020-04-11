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Первая пациентка умерла от коронавируса в Тюменской области

06:50, 11 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина умерла от коронавируса в Тюменской области, впав в тяжёлое состояние с первого дня. Пациентка 66 лет прилетела из Москвы, где, скорее всего, и заразилась инфекцией.

Состояние больной отягощалось сопутствующем анализом хронических заболеваний. Женщина находилась на искусственной вентиляции лёгких, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лица, приезжающие в Тюменскую область из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, должны в обязательном порядке пройти двухнедельную самоизоляцию. Соответствующее распоряжение отдано главой региона Александром Моором.

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