Первая пациентка умерла от коронавируса в Тюменской области

Женщина умерла от коронавируса в Тюменской области, впав в тяжёлое состояние с первого дня. Пациентка 66 лет прилетела из Москвы, где, скорее всего, и заразилась инфекцией.
Состояние больной отягощалось сопутствующем анализом хронических заболеваний. Женщина находилась на искусственной вентиляции лёгких,
Ранее NEWS.ru сообщал, что лица, приезжающие в Тюменскую область из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, должны в обязательном порядке пройти двухнедельную самоизоляцию. Соответствующее распоряжение отдано главой региона Александром Моором.
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