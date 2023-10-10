Пациентка реанимации заподозрила медиков в домогательствах и изнасиловании

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Пациентка реанимационного отделения в пермской больнице заподозрила медиков в домогательствах и изнасиловании в тот момент, когда она находилась без сознания, пишет 59.RU. Женщина написала заявления в полицию и региональный Следственный комитет.

Сообщается, что 34-летняя мать двоих детей была госпитализирована с панкреатитом и экстренно прооперирована под общим наркозом. Когда она очнулась, то обнаружила себя привязанной кровати, чтобы во сне случайно не смещались установленные врачами дренажи и катетеры.

Когда стало смеркаться, пришли два молодых сотрудника, 22–25 лет на вид. Они были в масках и медицинских костюмах. Один другому говорит: «Смотри, молоденькая поступила. Трахнем ее сегодня?» Второй согласился, — рассказала женщина изданию.

Она добавила, что один из них задрал ее одеяло, после чего оба ушли со словами «у нее месячные». После поставленного медсестрой процедурного укола пациентка уснула, а наутро обнаружила на своей руке синяки и лужу на кровати — трубочка от катетера была оторвана. Женщина сомневается, что могла так активно двигаться во сне, так как ее руки и ноги были зафиксированы.

Ранее в Новосибирской области детского врача-психиатра заподозрили в изнасиловании 16-летней пациентки. Заявление в полицию написала мать предполагаемой потерпевшей.