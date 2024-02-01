«Услышали шуршание»: женщина рассказала о ночи в полной тараканов больнице Женщина с сыном переночевали в полной тараканов палате в больнице Барнаула

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациентка детской инфекционной больницы Барнаула рассказала о ночевке в палате, полной тараканов, об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia. В отделение Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства женщина по имени Анастасия была госпитализирована вместе с маленьким сыном.

По словам Анастасии, палата плохо отапливалась, батареи были едва теплые. В окнах были заметны щели, которые прикрыли одеялами. Однако самое страшное началось ночью, когда Анастасия с сыном услышали шуршание. Оказалось, что со всех сторон начали ползти тараканы. Бороться с насекомыми пришлось всю ночь, отгоняя их с фонариком в руках.

По данным канала, в Минздраве пока не стали комментировать ситуацию, поскольку нет официального запроса. Известно также, что данный центр уже попадал в поле зрения Роспотребнадзора и даже получал предписание из-за похожих жалоб пациентов. После этого Минздрав отчитался о проведенном ремонте, однако и тот был не капитальным — его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Ранее врач-отоларинголог развеяла миф о проникновении насекомого в ухо человека. По ее словам, заползший в ухо таракан или другое насекомое не может попасть в мозг. Тем не менее она назвала ситуацию довольно опасной, так как насекомое в ухе способно спровоцировать воспаление и стать причиной диффузного отита.