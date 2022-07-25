Пациент устроил поножовщину в петербургской больнице, четверо пострадали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациент колпинской больницы № 33 в Санкт-Петербурге напал с ножом на других больных, сообщает Telegram-канал Baza. Четыре человека получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.



34-летний пациент поступил в больницу 19 июля с острым панкреатитом. Вначале мужчина не выказывал агрессивных намерений, однако утром 25 июля он взял перочинный нож, стал заходить в палаты к другим пациентам и ранил четырех человек. Медикам удалось припереть мужчину каталкой и швабрами к стене.

Нападавший был задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи, — сказано в сообщении.

Тем временем в администрации Колпинского района города сообщили «Подъёму», что угрозы жизни пострадавших нет.

Ни тяжелых, ни угрожающих жизни состояний у пациентов нет. Вся необходимая медицинская помощь им оказана. В остальном следственную работу ведут правоохранительные органы, — заявили в администрации.

Ранее в Ставропольском крае двое прохожих пострадали в результате нападения нетрезвого мужчины с ножом. Один из них получил три ранения в живот. Нападавший «поймал» алкогольный делирий (белую горячку), чем и объясняется его агрессивность. С места происшествия злоумышленник скрылся, некоторое время спустя его задержали в лесу.