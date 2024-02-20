Пациент умер после ДТП, в которое попала перевозившая его скорая помощь РИА Новости: в Чите после ДТП с такси умер пассажир машины скорой помощи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Один человек скончался после ДТП между машинами скорой помощи и такси в Чите, сообщили в пресс-службе министерства Здравоохранения по Забайкальскому краю. Умер пациент, которого перевозила скорая, в реанимации находится фельдшер, пишет РИА Новости.

Один пострадавший скончался в учреждении, врачами была оказана вся необходимая медицинская помощь. У второго пострадавшего состояние тяжелое, находится в реанимации. Получает всю необходимую медицинскую помощь, — уточнили в пресс-службе.

Ранее автомобиль скорой помощи попал в ДТП, торопясь на место аварии с участием школьного автобуса в Псковской области. Машина скорой вылетела с дороги и опрокинулась, пострадали водитель и фельдшер.

В Волгограде молодой человек набросился с ножом на приехавших к нему на вызов сотрудников бригады скорой помощи. Пострадавшие фельдшер и медсестра не получили серьезных травм.

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП на северо-западе Москвы. По предварительным данным правоохранителей, водитель Mazda допустил столкновение с автомобилями Hyundai и Nissan.

В середине февраля на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием грузового и легкового авто. В результате столкновения машин два человека погибли.