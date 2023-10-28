Пациент тубдиспансера заколол соседа из-за споров о тюремных понятиях Mash Batash: пациент тубдиспансера убил соседа из-за споров о тюремных понятиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash Batash сообщает, что пациент тубдиспансера в Уфе посреди ночи заколол ножом своего соседа. По данным канала, поводом стали разногласия мужчин о своде правил арестантов.

Канал пишет, что 63-летний Игорь постоянно ссорился с Максимом, хотя оба разделяли интерес к блатному фольклору. Первый имел судимость и поэтому решил установить в палате свои порядки: постоянно пытался гонять второго и приказывать наводить чистоту. Но Максим отказывался повиноваться, поэтому отношения портились. Другие соседи по палате не вмешивались и наблюдали за происходящим.

Однажды ночью напившийся Игорь вонзил в сердце соседа нож. Остальные проснулись и хотели помочь раненому, но нетрезвый Игорь никого не подпускал к своей жертве. В итоге Максим умер, а напавшего мужчину арестовали. Против него возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Самарканда в Узбекистане зарезал двоих дочерей и сына после телефонной ссоры с супругой. Согласно экспертизе, на момент совершения преступления он находился во вменяемом состоянии. Его обвинили в особо жестоком умышленном убийстве двух и более лиц, находившихся в беспомощном состоянии, и приговорили к пожизненному лишению свободы.