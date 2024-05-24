Пациент с корью и пневмонией умер, когда его лечили от аллергии В Подмосковье умер пациент, у которого не смогли выявить корь с пневмонией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациент одной из больниц Подмосковья скончался в процессе лечения от заложенности носа и аллергии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, врачи не выявили у 42-летнего мужчины корь с пневмонией.

По словам супруги пациента, он жаловался ей на высокую температуру, сыпь по всему телу и невозможность нормально есть, спать и дышать. Врачи списывали это на аллергию на антибиотик или лидокаин. Они отменили мужчине препараты, хотя температура его тела поднималась до 39,5 градуса. Когда женщина попросила выписать ее мужа, чтобы перевести его в другую больницу, ей сообщили, что у пациента подозрение на корь.

Я не врач, но после того, как ознакомилась с корью по интернету, много вопросов: почему не смогли отличить вирусное заболевание от аллергии, — отметила супруга.

После этого пациента перевели в другую больницу, где он сперва перестал самостоятельно дышать, а через несколько дней умер. Причиной смерти оказалась корь с пневмонией. У мужчины остались две маленькие дочки. Его жена пожаловалась на врачей в больницу, Росздравнадзор, а также готовит заявление в прокуратуру.

Ранее СМИ сообщали, что в Новосибирске мужчине ампутировали ногу из-за того, что врачи несколько раз поставили ему неверный диагноз. Они не заметили тромбоз, которой привел к гангрене.