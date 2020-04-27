Пациент с коронавирусом покончил с собой в Саратовской области

https://static.news.ru/photo/075b27d0-88a4-11ea-a815-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Саратовской области зафиксировано самоубийство пациента, проходившего лечение от коронавируса в одной из больниц региона.

Как сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов, больной уже готовился к выписке из стационара, передаёт ИА «Взгляд-инфо».

Принял решение покончить с жизнью. Коронавирус в данном решении роли не сыграл, — сообщил чиновник.

Ранее группа британских экспертов призвала руководство страны регулярно проверять уровень психического здоровья жителей Великобритании для оценки ситуации ввиду пандемии коронавируса. В качестве аргумента они привели в пример эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году, после которой число самоубийств возросло на 30% среди людей старше 65 лет. При этом о ментальных проблемах тогда заявляли 29% медработников, писал NEWS.ru.