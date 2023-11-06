Пациент рехаба из Казани вооружился авторучкой и взял в заложники медсестру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациент наркологического диспансера в Казани захватил в заложники медсестру при помощи авторучки, сообщил Telegram-канал SHOT. Мужчина лечился в клинике от алкогольной зависимости, его трезвая жизнь продлилась две недели. Теперь ему грозит до 15 лет колонии.

По информации канала, мужчина приставил ручку к шее медсестры и требовал выпустить его из больницы. Заведующий отделением в попытке спасти сотрудницу согласился на все его просьбы. Пациента довезли до указанного им адреса, где его задержали полицейские.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника». По информации канала, медсестра отделалась испугом.

В Москве ранее суд приговорил к девяти годам лишения свободы мужчину, который в состоянии наркотического опьянения угрожал сбросить с балкона свою годовалую дочь. Инцидент произошел осенью 2022 года. Прибывшим на вызов полицейским удалось спасти ребенка, за что позднее они получили награду.

В Японии тем временем вооруженный мужчина захватил десять заложников в почтовом отделении. До этого он устроил стрельбу в городе Тода, где ранил врача и пациента. Прибывшая на место происшествия полиция предложила гражданину сдаться добровольно.