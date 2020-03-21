https://static.news.ru/photo/92e6304c-6c61-11ea-99df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациент краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала главный инфекционист региона Ирина Санникова. Женщина скрывала факт поездки в Испанию, но позже выяснилось, что она заразилась коронавирусом.

У Игоря Андрианова двусторонняя пневмония. Всего в отделении, где он лежит, находятся 47 человек. Часть из них перед поступлением Санниковой должны были выписать. Теперь им пришлось остаться в клинике из-за введённого карантина. Сама виновница ситуации лежит в реанимации в соседнем корпусе. По его словам, из окружения инфекциониста вирусом могли заразиться 11 человек. Сам Андрианов с ней не контактировал.

У меня и ребят — не было контакта, но у самих врачей — да. У нашей медсестры положительный тест. Конечно, с медсестрой-то мы общались. Она ставила уколы, приносила градусники, ингаляторы. По врачам пока нет информации, они сдавали тесты вместе с нами, — приводит «МК» его слова.

Больной отметил, что после известия о том, что в реанимации находится главный инфекционист края с подозрением на COVID-19, в больнице началась паника. Пациент подчеркнул, что все в медучреждении «очень злы» из-за поступка Санниковой. Младшему персоналу больницы пришлось дежурить четверо суток подряд из-за введённого карантина.

Снаружи нас охраняет Росгвардия, вероятно, потому что часть пациентов в истерике, ну и во избежание побегов, — добавил он.

Санникова прилетела из Мадрида 9 марта, а 17-го числа её госпитализировали с подозрением на коронавирус. В этот промежуток времени она не соблюдала карантинный режим. Женщина вышла на работу в Минздрав и читала лекции в Ставропольском медуниверситете. Полиция усмотрела в её действиях признаки преступлений по ч. 1 ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В России с 18 марта все прибывающие из-за границы должны в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции. Ранее эта мера распространялась только на приезжающих из государств с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. В их списке была и Испания.

Ранее бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заступился за свою коллегу со Ставрополья. Он пояснил, что у медика просто «притупилась бдительность» ввиду профессиональной деформации. Депутат призвал прекратить её уголовное преследование. При этом сенатор Валерий Рязанский считает, что Санникову следует понизить в должности и привлечь к административной ответственности, писал NEWS.ru.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. Число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 306 до 367 за последние сутки.